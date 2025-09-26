Um zu sparen, werden viele offene und frei werdende Stellen von der Stadt Stuttgart vorerst nicht mehr besetzt. Müssen auch Angestellte Angst um ihren Job haben?
26.09.2025 - 11:02 Uhr
Es waren die Rätinnen der Mitte-Links-Parteien, die das Wort „Freiwilligkeitsleistungen“ in der Gemeinderatsdebatte ausbuchstabierten: „Zu den freiwilligen Leistungen der Stadt gehören zum Beispiel Bäder, Kinder- und Jugendangebote, Klimaschutz und auch die Wirtschaftsförderung“, zählte Jasmin Meergans (SPD) auf. Und Johanna Tiarks (Linke) fügte Hilfsangebote für die Bürger, etwa bei Verschuldung oder psychischen Problemen, hinzu.