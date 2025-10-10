Das Landratsamt startet die Kernsanierung seines Verwaltungshochhauses – unter guten finanziellen Vorzeichen. Die Maßnahme soll auch ein Beitrag zur Klimaneutralität bis 2030 sein.
10.10.2025 - 11:01 Uhr
Lange war es ein Symbol vergangener Verwaltungsarchitektur, nun wird es ein Baustein für die Zukunft: Im Hochhaus des Landratsamts am Alten Postplatz in Waiblingen hat eine grundlegende Sanierung begonnen. Die Arbeiten markieren den vorerst letzten Abschnitt der sogenannten Gesamtimmobilienkonzeption des Landkreises.