Ein Schüler beteiligt sich an einem Feuer in der Umkleidekabine. Daraufhin schließt die Schule ihn von einer Ski-Reise aus. Der will das nicht auf sich sitzen lassen und zieht vor Gericht.

red/dpa 05.03.2025 - 15:18 Uhr

Ein 13-Jähriger darf von einer Ski-Freizeit ausgeschlossen werden, nachdem er sich an einem Feuer in der Schule beteiligt hat. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin in einem Eilverfahren entschieden. Der Schüler habe demnach im September 2024 Papier in ein Feuer im Duschbereich einer Umkleidekabine geworfen, das zwei andere Schüler entfacht hatten.