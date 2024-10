In einem Rechtsstreit um zurückgeforderte Coronahilfen haben sich die Betreiberinnen eines Gastronomiebetriebs und eines Friseursalons gegen das Land Baden-Württemberg durchgesetzt. Ein Gericht stufte die Antragsformulare als missverständlich ein.

red/AFP 23.10.2024 - 15:22 Uhr

