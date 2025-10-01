Holger Schier kämpft um Tausende Euro Corona-Hilfe. Trotz Umsatzeinbruchs soll er sie zurückzahlen – warum ein Gerichtsurteil auch für andere Unternehmer entscheidend sein könnte.
01.10.2025 - 07:44 Uhr
Während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 muss Holger Schier seinen Friseursalon schließen - wie viele andere Unternehmer auch. Um die wirtschaftlichen Verluste abzufedern, beantragt der heute 56-Jährige aus Heidenheim an der Brenz die damals vom Land gewährte Corona-Soforthilfe. 15.000 Euro seien ihm gewährt worden. Später habe die L-Bank 10.424 Euro zurückgefordert, berichtet Schier. Er klagte - so wie Hunderte andere Unternehmer auch.