Verwaltungsgerichtshof Showdown um Corona-Hilfsgelder
Der Dauerstreit um Corona-Hilfen für Kleinbetriebe und Selbstständige geht in die entscheidende Phase. Der Verwaltungsgerichtshof verhandelt mehrere Musterverfahren.
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat in der juristischen Schlacht um die Soforthilfe Corona sechs Termine anberaumt. Damit ist dieses seit Jahren über Teilen der Wirtschaft schwebende Ärgernis wohl noch nicht beseitigt.