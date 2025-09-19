Verwaltungshochschule Ludwigsburg: Steuer-Professoren sind Mangelware

Es ist die zentrale Ausbildungsstätte für angehende Finanzbeamte in Baden-Württemberg. Wer in den gehobenen Dienst der Steuerverwaltung strebt, der studiert an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Nur dort – und nicht an der Schwesterhochschule in Kehl – gibt es eine „Steuerfakultät“.

Doch während es an Studierenden dort nicht mangelt, gibt es bei den Ausbildern große Engpässe: Professorinnen und Professoren für die Fakultät sind so schwer zu gewinnen, dass zahlreiche Stellen unbesetzt sind. Stattdessen lässt sich die Hochschule das Geld dafür auszahlen – und verwendet es für externe Lehrbeauftragte oder wissenschaftliche Hilfskräfte.

CDU-Anfrage fördert Engpass zu Tage

Sichtbar wurde die Personalnot jetzt in einer Anfrage der Landtags-CDU. Darin hatten sich der Abgeordnete Guido Wolf und mehrere Kollegen nach der Entwicklung der Hochschulen in Kehl und Ludwigsburg erkundigt. Mit der Antwort erhielten sie unter anderem zwei Tabellen, wie viele Professoren-Stellen es an beiden Orten gibt – und wie viele davon tatsächlich besetzt sind. Die Diskrepanz war erheblich: Während auf 49,5 Stellen in Kehl 45 Professorinnen und Professoren kommen (44,5 sogenannte Vollzeit-Äquivalente), waren von den 97 Stellen in Ludwigsburg nur 74 besetzt, nach Vollzeit-Äquivalenten sogar nur 69,8. Beträchtliche 23 Stellen blieben also vakant, eine ähnliche Größenordnung wie schon in den Vorjahren.

Wie kommt es dazu? Das liege an den „herausfordernden Bedingungen“ bei der Berufung von Professoren an die Steuerfakultät, erläutert eine Hochschulsprecherin in Abstimmung mit dem Wissenschaftsministerium; diese beträfen mithin ausschließlich Ludwigsburg. Neu zu berufende Professoren müssten nämlich nicht nur die allgemeinen Voraussetzungen des Landeshochschulgesetzes erfüllen, sondern obendrein jene der Steuerbeamtenausbildungs- und -prüfungsverordnung. Ersteres brächten Bewerber oft mit, zweiteres nicht – oder umgekehrt.

Pro unbesetzte Stelle gibt es 70 000 Euro

Nicht alle in der Antwort an die CDU aufgeführten unbesetzten Stellen seien indes tatsächlich offen, stellte die Sprecherin klar: zehn bis elf Vakanzen habe man durch Abordnungen oder Versetzungen von qualifizierten Beamtinnen und Beamten der Oberfinanzdirektion (OFD) kompensieren können. Für die effektiv unbesetzten Professorenstellen erhalte man, wie andere Hochschulen auch, die entsprechenden Geldmittel. Bei einer unbesetzten Professorenstelle (Salär in Besoldungsklasse W 2: 93 700 Euro) seien dies knapp 70 000 Euro im Jahr, sogenannte Schöpfungsmittel. Dauerstellen könnten damit nicht geschaffen werden.

Verwendet werden diese Mittel laut der Sprecherin „hauptsächlich für externe Lehrbeauftragte“. Pro Stunde bekommt ein solcher samt Fahrtkosten dem Vernehmen nach kaum 50 Euro – aus dem Geld für einen Professor lassen sich also viele Stunden bestreiten. Zudem würden die Mittel für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte sowie für den projektbezogenen Mehrbedarf bei Digitalisierungsvorhaben herangezogen.

Geld wird auch für Reisekosten verwendet

Daneben wird das Geld nach Hochschulangaben für Zwecke eingesetzt, die mit der Lehre eigentlich nichts zu tun haben: Reise- und Umzugskosten sowie Trennungsgeld von Studierenden. Nach einer Gesetzesänderung 2022 hätten sie Anspruch auf einen Kostenersatz von 100 Prozent statt zuvor von 50 Prozent – da kommen die „Schöpfungsmittel“ für die fehlenden Professoren gerade recht.