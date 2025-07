London - US-Sängerin Fergie hat ein neues Video zu ihrem alten Hit "London Bridge" gedreht und dabei einen fast 20 Jahre alten Fehler korrigiert. Ursprünglich wurde der Song 2006 mit einem Musikvideo veröffentlicht, das nicht auf der London Bridge, sondern auf der ikonischen Tower Bridge gefilmt wurde. "Dieses Mal haben wir es aber richtig gemacht", betonte Fergie anlässlich der Veröffentlichung des neuen Videoclips. "Wir haben auf der echten (wenn auch etwas chaotischeren) London Bridge gedreht."

Tower Bridge und London Bridge werden oft verwechselt

Gelegentlich wird die Tower Bridge auch von Touristen fälschlich als London Bridge bezeichnet. Das alte Musikvideo trug zum Missverständnis bei. Fergie wurde wegen der Verwechslung in der Vergangenheit häufig verspottet. Im neuen Video nimmt es die ehemalige Frontfrau der Black Eyed Peas mit Humor.

Nachdem sie gemeinsam mit Schauspielerin Megan Stalter eine Weile über die optisch unspektakuläre London Bridge spaziert ist, stoppt der Song kurz. "Jetzt siehst du, warum wir damals nicht hier gefilmt haben", sagt Fergie. "Und ich habe die letzten verdammten 20 Jahre dafür bezahlen müssen."

"London Bridge" ist der Titelsong für die neue Serie "Too Much" von Lena Dunham. Die Story dreht sich um die romantischen Erlebnisse einer Amerikanerin in London. Megan Stalter spielt in der Comedy-Serie die Hauptrolle. "Too Much" startet am 10. Juli beim Streamingdienst Netflix.