Wegen verzögerter Bauarbeiten war die Rheintalbahn am Sonntag stundenlang gesperrt. Ab Montag fahren wieder stündlich Züge, doch Reisende müssen weiter mit Einschränkungen rechnen.
18.08.2025 - 08:17 Uhr
Verzögerte Bauarbeiten an der Rheintalbahn haben Bahnreisende in Südbaden am Sonntag auf eine teils lange Geduldsprobe gestellt. Hunderte Fahrgäste strandeten am Freiburger Hauptbahnhof, da seit dem Morgen die Strecke zwischen Freiburg und Basel gesperrt war. Viele ICE- oder EC-Fernverbindungen von oder in die Schweiz fielen aus oder endeten vorzeitig.