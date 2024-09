Erstmals gibt es in Stuttgart einen Gottesdienst auf zwei Rädern: Am 14. September werden Vespas vom Eugensplatz zur Grabkapelle rollen. Pfarrerin Vinh an Vu, die Hedelfingen, Rohracker und Frauenkopf betreut, verwirklicht sich damit einen Traum.

Iris Frey 04.09.2024 - 07:00 Uhr

Er ähnelt einer legendären Vespa, verpustet aber keine Abgase und macht keinen Krach: der Elektroroller Unu. Seit zehn Jahren ist er der rollende Untersatz von Pfarrerin Vinh an Vu. Die gebürtige Vietnamesin ist seit zweieinhalb Jahren in den evangelischen Kirchengemeinden Hedelfingen, Rohracker, Frauenkopf tätig und fährt auch schon mal im Talar von Gottesdienst zu Gottesdienst – auf dem Elektroroller. „Die Leute stutzen schon, wenn sie mich so sehen, und schauen noch mal hin“, sagt die 37-Jährige. Da sie Doppelgemeinden in den Neckarvororten betreut, muss sie flink unterwegs sein, etwa wenn sie von der Bernhardskirche zur Frauenkopfkirche unterwegs ist. Jetzt verwirklicht die im früheren Saigon geborene Vu ihre lang gehegte Idee eines Vespa-Gottesdienstes. „Mit der Veranstaltung zielen wir auf alle begeisterten Vespa-Fahrerinnen und -Fahrer ab. Gemeinsam kurven wir in entspannter Atmosphäre durch die Weinberge und feiern das Geschenk des Lebens.“ Gefahren wird am 14. September vom Eugensplatz bis zur Grabkapelle. Die Vespa ist für An Vu ein Symbol für das unbeschwerte Leben, gemütlich, nicht zu schnell und nicht zu laut. Deshalb dürfen neben Vespas auch Mopeds und Roller mitfahren unter dem Motto „Glauben unterwegs – auf zwei Rädern in Richtung Himmel“.