Zum 30. Mal findet die Vesperkirche in der Göppinger Stadtkirche statt. Noch bis zum 2. März gibt es täglich ein warmes Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Dass alles funktioniert, liegt auch an einem engagierten Team aus Ehrenamtlichen.

Greta Schmid 17.02.2025 - 06:00 Uhr

Es ist kurz nach 11 Uhr, als der weiße Wagen mit der Aufschrift „Haus Linde“ an der Göppinger Stadtkirche vorfährt. Er hat Wichtiges geladen, rund 180 Portionen Gemüsecremesuppe und Fleischbällchen, die heute in der Vesperkirche zum Mittagessen serviert werden. Die ersten Gäste warten schon in der Kirche, manche suchen sich schon ihre Plätze, andere plaudern mit den anderen Wartenden in der Schlange. Bereits zum 30. Mal hat das Haus Linde die Vesperkirche organisiert. „Am Anfang war es eine Idee für die Wohnungslosen, da hatten wir zwei Bierbankgarnituren und haben alles selber gekocht“, erinnert sich der Leiter der Einrichtung, Wolfgang Baumung. Inzwischen sind es 170 Sitzplätze in der Kirche, am Tag werden rund 200 Essen ausgegeben. Gekocht werden diese von der Wilhelmshilfe, stemmen könnten die Helfer das zusätzlich nicht mehr.​