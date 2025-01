Bereits zum zweiten Mal hat am Sonntag die Vesperkirche Schorndorf ihre Türen geöffnet. Bis 5. Februar, und somit zwei Tage länger als bei der ersten Auflage 2024, wird es wieder Essen und Miteinander zum kleinen Preis im Martin-Luther-Haus geben.

Simone Käser 28.01.2025 - 16:47 Uhr

Erwin hat Hunger und macht sich sofort über den dampfenden Teller mit Gulasch und Nudeln her, den ihm ein fleißiger Helfer serviert. „Da kriegt niemand was ab“, sagt der gebürtige Waiblinger, der seinen Nachnamen lieber nicht in der Zeitung lesen will. Aber abgeben muss er auch nichts, denn es sind genügend Essen da am Eröffnungstag für die zweite Auflage der Vesperkirche Schorndorf.