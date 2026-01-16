An diesem Sonntag startet in Stuttgart die neue, siebenwöchige Vesperkirchen-Saison – ein Zeichen dafür, dass Armut in der Stadt weiterhin ein großes Thema ist.
16.01.2026 - 06:00 Uhr
Kein Jahresanfang ohne Vesperkirche. Seit 1995 ist das so – seit es in Stuttgart diese Form der Unterstützung bedürftiger Menschen während der Winterzeit gibt. Am kommenden Sonntag startet die 32. Vesperkirchen-Saison. Gabriele Ehrmann, Diakoniepfarrerin und Organisatorin, ist zum neunten und letzten Mal dabei. Sie freut sich auf die Eröffnung durch einen prominenten Gast: Theologin Margot Käßmann.