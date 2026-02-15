Hunde im Gottesdienst? In der Stuttgarter Vesperkirche wird der "Karneval der Tiere" gefeiert. Was hinter dem Event steckt.
15.02.2026 - 14:28 Uhr
Aus den ersten Bankreihen der Leonhardskirche steigt Gesang auf. „Kein Tierlein ist auf Erden dir, lieber Gott, zu klein“, tönen einige Gottesdienstbesucher. Langsam bereitet sich der Gesang in der ganzen Kirche aus und sammelt sich unter dem hohen Deckengewölbe. Es ist Vesperkirche in Stuttgart, doch an diesem Sonntagnachmittag mischt sich unter das Klappern von Geschirr und das Rascheln von Winterjacken ein ungewohnter Klang: ein lang gezogenes Jaulen, das sich wie eine zweite Melodie durch die erste Strophe zieht.