Nach sieben Wochen endet an diesem Samstag die 31. Stuttgarter Vesperkirche mit einem Abschlussgottesdienst. Die Bilanz liest sich eindrucksvoll – und bedrückend zugleich.

Jan Sellner 06.03.2025 - 13:54 Uhr

Gabriele Ehrmann, die Diakoniepfarrerin, hat kurz vor dem Ende der 31. Vesperkirchen-Saison schon mal zusammengerechnet, was die Vesperkirche in den vergangenen sieben Wochen ausgegeben hat: „100 000 Tassen, 10 000 Kilo Essen, 14 500 Brottüten und 38 000 Mahlzeiten“. Alles finanziert aus Spenden, alles verteilt von freiwilligen Helferinnen und Helfern. „Seit Start der Vesperkirche am 19. Januar fiel eine Menge Arbeit für die Haupt- und 800 Ehrenamtlichen an“, betont Ehrmann.