Der scheidende AfD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Klos kritisiert den Umgang mit Vetternwirtschaft in der Partei. Der Parteivorsitzende Emil Sänze widerspricht.
Der scheidende AfD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Klos hat seine Parteiführung scharf angegriffen. „Wenn Vetterleswirtschaft zur Normalität wird (…), dann ist es definitiv nicht mehr meine Partei“, sagte Klos am Freitag vor Journalisten. Der AfD-Abgeordnete aus dem Kreis Tuttlingen-Donaueschingen war nicht mehr zur Landtagswahl angetreten, er wird Ende April aus dem Parlament ausscheiden und lässt noch offen, ob er Mitglied der AfD bleiben wird. Was ihm aufstößt, ist der Umgang der Parteivorsitzenden Markus Frohnmaier und Emil Sänze mit dem Thema Vetternwirtschaft. „Wir haben keine Verwandtenaffäre“, hatte Sänze am Tag nach der Landtagswahl gesagt.