Der VfB Stuttgart ist am Donnerstag im Hinspiel der Europa-League-Playoffs bei Celtic Glasgow zu Gast gewesen – und ging als Sieger vom Platz. Matchwinner war Bilal El Khannouss.
19.02.2026 - 22:56 Uhr
Dank Doppelpacker Bilal El Khannouss, Jamie Leweling und Tiago Tomás hat der VfB Stuttgart glänzende Aussichten auf das erste Europapokal-Achtelfinale seit 13 Jahren. Mit dem verdienten 4:1 (2:1) im emotionalen Auswärts-Auftritt beim schottischen Meister Celtic Glasgow stehen die Schwaben vor dem Playoff-Rückspiel in der Europa League am kommenden Donnerstag sehr gut da.