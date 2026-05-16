Der VfB Stuttgart spielt am letzten Spieltag bei Eintracht Frankfurt 2:2 – und qualifiziert sich nach einem Jahr Europa League erneut für die Champions League.
16.05.2026 - 17:22 Uhr
Der VfB Stuttgart hat am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga vom Patzer der Konkurrenz profitiert und die Qualifikation für die Champions League perfekt gemacht. Trotz des 2:2 (2:0) am letzten Spieltag bei Eintracht Frankfurt sicherten die Schwaben im Fernduell mit der TSG Hoffenheim (1:4 bei Borussia Mönchengladbach) den begehrten vierten Tabellenplatz. Die Schwaben kehren nach nur einem Jahr Abstinenz in die Königsklasse zurück.