Mittlerweile ist es eine Tradition: Die Fans des VfB Stuttgart marschieren zum ersten Heimspiel der Saison. Wir haben die Bilder der Karawane.

Dirk Preiß 30.08.2025 - 13:57 Uhr

Unzählige Fahnen, Rauschschwaden, ein ellenlanger Brustring – und natürlich: Tausende Fans des VfB Stuttgart in ihren Shirts in weiß und rot. Es war mal wieder ein beeindruckendes Bild, das sich auf der Mercedesstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt bot. Wie so oft in den vergangenen Jahren haben sich die Anhänger des VfB mit einem Fanmarsch auf das erste Heimspiel der Saison eingestimmt.