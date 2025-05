Der letzte Frühlingsfest-Abend steigt parallel zum letzten Heimspiel des VfB Stuttgart. Auch in den Hallen wird es sportlich. Ein Blick auf die Events, den Nah- und Straßenverkehr und Sperrungen am Sonntag.

Im Stuttgarter Neckarpark steht – wie zuletzt Ende April – wieder ein sehr stark besuchter Abend mit mehreren Events an. So voll wie an diesem Sonntag dürfte es vorerst zum letzten Mal werden – denn das Frühlingsfest endet nach diesem Wochenende und der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart bestreitet sein letztes Saison-Heimspiel.

Ein Überblick über die Events, die Verkehrsverbindungen nach Bad Cannstatt und die üblichen Sperrungen.

Was steht am Sonntag an?

Auf dem Wasen steht der letzte Tag des 85. Stuttgarter Frühlingsfests an. Am Abend rechnet die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart mit 35 000 bis maximal 40 000 Besuchern, die gleichzeitig vor Ort sein werden. Währenddessen zieht das Masters of Dirt Zuschauer in die Schleyerhalle – einmal um 13 Uhr, dann um 18.30 Uhr erneut. Der Einlass beginnt jeweils eine Stunde vorher. Bei der Freestyle-Show wagen die Fahrer mit unterschiedlichsten Fahrzeugen Sprünge und Tricks. in.Stuttgart rechnet beim ersten Event mit etwa 4500 Zuschauern und beim zweiten mit rund 2000.

Um 18 Uhr beginnt in der Porsche-Arena das letzte Qualifikationsspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft 2026 (Einlass ab 16 Uhr). Die DHB-Auswahl, die auf die Türkei trifft, hat sich das EM-Ticket und den Gruppensieg bereits gesichert. in.Stuttgart geht von einer ausverkauften Arena mit etwa 6000 Zuschauern aus.

Es geht später sportlich weiter: Der VfB Stuttgart bestreitet sein letztes Heimspiel der Saison. Er trifft in der MHP-Arena ab 19.30 Uhr vor rund 60 000 Zuschauern auf den FC Augsburg.

Welche Straßenbahnen fahren?

Die Stadtbahnlinie U11 wird am Sonntag wieder bis zur Straßenbahn-Station Neckarpark verlängert – zumindest zeitweise, wie eine Sprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) ankündigt. Folgender U11-Fahrplan vom Hauptbahnhof aus ist am Sonntag geplant:

Ab 10.30 Uhr: 15-Minuten-Takt bis zur Haltestelle Cannstatter Wasen

Etwa von 11.45 Uhr bis 13.05 Uhr: Zehn-Minuten-Takt bis zur nachfolgenden Haltestelle Neckarpark

Danach: Gleiche Taktung, die Strecke verkürzt sich aber wieder bis zum Wasen

Etwa 16.25 Uhr bis circa 19.30 Uhr: Bahnen fahren alle 7 oder 8 Minuten bis zum Neckarpark.

Danach: Zehn-Minuten-Takt bis zum Wasen

Die letzte U11-Abfahrt von der Haltestelle Cannstatter Wasen in Richtung der Innenstadt ist laut der SSB-Sprecherin um 00.04 Uhr. Die U19 fahre an Sonntagen nicht.

Bis wohin fährt die Buslinie 45?

Wie gewohnt entfällt rund um ein VfB-Heimspiel zeitweise die Stichfahrt der Buslinie 45 zum Mercedes-Benz-Museum. Von circa 17.30 Uhr bis etwa 22.50 Uhr verkehren die Busse zwischen den Haltestellen Buchwald und Schlachthof.

Welche S-Bahnen fahren?

Fahrgäste, die zum Fußball oder auf das Frühlingsfest wollen, weist die Deutsche Bahn (DB) laut einem ihrer Sprecher auf das erhöhte Reiseaufkommen hin. Neben Regionalbahnen steuern die S-Bahnen der Linien S1, S2 und S3 den Bahnhof in Bad Cannstatt an. Laut der S-Bahn Stuttgart sind die Züge „in maximal möglicher Zuglänge mit drei Fahrzeugen“ unterwegs. Die Station Neckarpark kann mit der S1 erreicht werden. Die DB rät, bei der An- und Abreise neben dieser Station auch den Bahnhof in Bad Cannstatt zu nutzen und genügend Zeit einzuplanen.

Die S1 fährt laut der S-Bahn Stuttgart aufgrund von Bauarbeiten bis Ende Juli nur im 30-Minuten-Takt zwischen Herrenberg und Kirchheim. Sie will einen Teil der Linie mit der S11 (Neckarpark bis Herrenberg) ergänzen. Sonntags ist die aber nicht eingeplant.

An diesem Sonntag sind laut der Bahn allerdings wieder Sonderzüge unterwegs:

Die S1 soll um 16.32 Uhr und 17.02 Uhr von Herrenberg aus abfahren.

Um 21.51 Uhr und 22.03 Uhr sind S1-Sonderzüge von der Station Neckarpark aus in Richtung Herrenberg vorgesehen.

Was ist im Straßenverkehr zu erwarten?

Die Integrierte Verkehrsleitzentrale (IVLZ) der Stadt Stuttgart rechnet wieder im ganzen Stadtgebiet „auf den An- und Abfahrtsrouten zum und im Neckarpark mit erhöhtem Verkehrsaufkommen“ – auch ohne die Überschneidung mit dem Berufsverkehr. Sie kann eine staufreie Anfahrt nicht garantieren und empfiehlt Autofahrern, genügend Zeit einzuplanen.

Die IVLZ will wie üblich mit „Signalprogrammen, Variotafeln und Warnfunkmeldungen in den Verkehr eingreifen“. Im Zulauf zur und auf der Talstraße wird es laut ihr auch wieder zusätzliche Fahrstreifen geben. Da damit zu rechnen sei, dass die Parkplätze auf dem Wasen (P10) schnell belegt sein werden, rät die IVLZ von einer Anreise mit dem Auto aber klar ab.

Wo kommt es zu Sperrungen?

Am Sonntag stehen laut einem Sprecher der Stadt wegen der VfB-Partie die üblichen Sperrungen bei Veranstaltungen an. Die Mercedesstraße wird demnach wieder zwischen der Talstraße und dem Martin-Schrenk-Weg (vor der MHP-Arena) gesperrt. Möglich sei auch, dass es wegen der Anreise der Augsburger Anhänger zu einer Sperrung der Benzstraße kommt.

Wenn die Fans das Stadion verlassen, wird die ganze Mercedesstraße laut dem Sprecher der Stadt in beiden Richtungen zum Schutz der Fußgänger gesperrt. Zusätzlich komme es ab der Gaisburger Brücke zur Sperrung der Talstraße in Richtung Mercedesstraße. Auch die Benzstraße wird in diese Richtung ab der Anschlussstelle Stuttgart-Untertürkheim nicht mehr befahrbar sein. Während des Frühlingsfests seien zudem in umliegenden Wohngegenden Straßen gesperrt.