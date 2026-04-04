Der VfB Stuttgart empfängt am Samstagabend Borussia Dortmund zum Topspiel der Bundesliga. Mit welcher Startelf gehen die Weiß-Roten ins Rennen? Das ist unser Tipp.

Die Partien, die von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) jeweils auf den Samstagabend (18.30 Uhr) angesetzt werden, tragen per se den Namen „Topspiel“. An diesem 28. Spieltag völlig zu Recht. Denn: Der Zweite der Tabelle gastiert beim Dritten. Borussia Dortmund also tritt beim VfB Stuttgart an – dessen Trainer die Gäste lobt. Der BVB, sagt Sebastian Hoeneß, habe „eine Mannschaft, die sehr, sehr stabil daherkommt“. Sie sei „sehr fleißig, stark bei Standards, strukturiert“ und habe „klare Abläufe“. Neben der ohnehin vorhandenen „großen individuellen Klasse“.

Jamie Leweling ist wieder fit: „Die Wade hält“, sagt Hoeneß, dessen Spieler zahlreich auf Länderspielreise waren. Die größte Belastung hatte Ermedin Demirovic, der insgesamt 235 Minuten für Bosnien auf dem Platz stand. Dennoch sei der Stürmer „Startelfkandidat“. Wahrscheinlich ist dennoch, dass zunächst Deniz Undav als alleinige Spitze aufläuft.

Wer sonst noch auf dem Feld stehen wird beim Anpfiff? Unseren Tipp gibt’s in der Bildergalerie. Viel Spaß damit!