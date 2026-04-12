VfB gegen den Hamburger SV: „Ist natürlich Mist“ – Deniz Undav fehlt gegen den FC Bayern

Als er nach dem Spiel gemeinsam mit Chris Führich übers Feld schlenderte, konnte Deniz Undav schon wieder ein wenig lächeln. Es gab im Grunde ja auch einigen Grund zur Freude. Der VfB Stuttgart hatte eben den Hamburger SV klar dominiert und mit 4:0 besiegt. Aber: Ausgerechnet für den Stürmer des VfB war es trotz allem kein wirklich guter Sonntagabend.

Zwar war Undav auch diesmal an einem Treffer der Stuttgarter beteiligt. Er selbst ging aber leer aus. Das wäre nicht schlimm bei einem solchen Ergebnis – allerdings hatte der 29-Jährige jede Menge Chancen, um selbst Treffer zu erzielen. Mal zielte er nicht genau genug, mal war sein Abschluss zu schwach oder wurde geblockt. Und auch seine größte Möglichkeit nutzte er nicht.

Tiago Tomas war im Strafraum gefoult worden. Nach Ansicht der Videobilder entschied der Schiedsrichter Sven Jablonski auf Strafstoß. Undav trat an – und setzte den Ball rechts übers Tor. „Das kann passieren, er ist auch ausgerutscht“, sagte der Stuttgarter Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Damit war der unglückliche Abend aber noch nicht komplett.

Kurz vor der Elfmeterentscheidung war Undav gefoult worden. Als sein Gegenspieler dann noch lamentierte, eigentlich den Ball gespielt zu haben, reagierte der VfB-Stürmer extrem genervt und löste durch seinen Schubser gegen Nicolas Capaldo eine Rudelbildung aus. Dafür gab es Gelb. Das war bei diesem klaren Spielstand unnötig – und folgenreich.

Denn es war die fünfte Verwarnung in dieser Bundesligasaison, weshalb Deniz Undav nun ausgerechnet am kommenden Sonntag dem VfB fehlt. Beim Gastspiel beim FC Bayern, das vermutlich auch der Bundestrainer live im Stadion verfolgen wird. „Gegen Bayern München brauchen wir eigentlich unseren Torjäger“, sagte Fabian Wohlgemuth, „und jetzt kann er nicht spielen.“ Das sei „natürlich Mist“.