Der VfB Stuttgart empfängt an diesem Dienstag (18.30 Uhr) Eintracht Frankfurt. Wo können die Bundesligaspiele in der englischen Woche live im TV verfolgt werden? Wir klären auf.

Es ist ein ungewohnter Spieltermin. An diesem Dienstag, Anpfiff bereits um 18.30 Uhr, empfängt der VfB Stuttgart in der MHP-Arena Eintracht Frankfurt. Das mit Spannung erwartete Duell des Tabellenfünften gegen Siebten ist als Einzelspiel bei Sky zu sehen. Alle neun Einzelspiele des 17. Spieltags werden wie gewohnt von dem Pay-TV-Sender live und in voller Länge gezeigt.

Unsere Empfehlung für Sie VfB gegen Frankfurt So will Sebastian Hoeneß im nächsten Topspiel bestehen Zum Vorrundenabschluss kommt noch einmal ein starker Gegner nach Stuttgart – und die Frage ist, ob der VfB-Trainer seine Erfolgself von Leverkusen ändert? Zudem bietet Sky am Dienstag und Mittwoch jeweils ab 20 Uhr die Partie im Multiview an. Den Livestream von Sky findet man in der SkyGo-App und auf WOW.

Eine Partie im Free-TV

Auch in der englischen Woche zeigt sich DAZN für die Übertragung der Bundesliga-Konferenz zuständig. Am Dienstag und Mittwoch können die drei Parallelspiele ab 20.30 Uhr dort live in der Konferenz gesehen werden. Die Übertragung von DAZN startet jeweils um 19.30 Uhr. Die TV-Übertragung des Pay-TV-Senders gibt es auf DAZN 1. Im Livestream kann die Bundesliga-Konferenz auf der DAZN-Website oder in der DAZN-App angeschaut werden.

Eine Partie des letzten Hinrunden-Spieltags läuft zudem an diesem Mittwoch im Free-TV. RTL überträgt das Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München (Anpfiff 20.30 Uhr) live und kostenlos im linearen TV ab 20.15 Uhr. Die Berichterstattung des Privatsender kann darüber hinaus im Livestream auf RTL+ verfolgt werden.