Am Donnerstag empfängt der VfB Stuttgart in der Europa League Feyenoord Rotterdam. Die Fans zeigen bereits am Mittwoch Präsenz in der Stuttgarter Innenstadt – ebenso wie die Polizei.
05.11.2025 - 18:11 Uhr
Schon am Tag vor der Europa-League-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Feyenoord Rotterdam in der Stuttgarter MHP Arena ist das anstehende Spiel kaum zu ignorieren – und der niederländische Club in Form seiner Fans in der Stuttgarter Innenstadt präsent. Bei einem Streifzug durch die Stadt blitzen immer wieder schwarz-rot-weiße Feyenoord-Trikots unter den Jacken hervor, schnappt man niederländische Wortfetzen der Fans beim Vorbeigehen auf.