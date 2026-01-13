Zum Vorrundenabschluss kommt noch einmal ein starker Gegner nach Stuttgart – und die Frage ist, ob der VfB-Trainer seine Erfolgself von Leverkusen ändert?

Carlos Ubina 13.01.2026 - 06:00 Uhr

Das nächste Spitzenspiel steht für den VfB Stuttgart an. Nach dem 4:1 bei Bayer Leverkusen geht es nun an diesem Dienstag (18.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt. „In dieser Begegnung steckt einiges drin, auf das das Prädikat Topspiel zutrifft“, sagt der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor der Heimpartie gegen den Tabellensiebten der Fußball-Bundesliga.