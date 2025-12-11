Auch am Donnerstag ging es ruhig zu in der Stadt. In der Nacht war es zu ein paar Zwischenfällen gekommen – aber zu keinen Übergriffen.
11.12.2025 - 23:00 Uhr
Die größte Befürchtung der Sicherheitskräfte hat sich nicht bewahrheitet – am Tag des Spiels von Maccabi Tel Aviv gegen den VfB Stuttgart ist es zu keinen Gewalttaten in der Stadt gekommen (Stand 23 Uhr Donnerstagabend). Weder von den Fans des Gästeclubs ausgehend, in deren Reihen es auch gewaltbereite Personen geben soll, noch Übergriffe auf die Gäste aus Israel in der Stadt.