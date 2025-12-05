Die Europa-League-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv aus Israel läuft unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Wie bereitet sich die Polizei vor?
Die Europa-League-Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) ist alles andere als ein normaler Fußballabend. Die Polizei bereitet sich intensiv auf den Tag vor, „auf ein breites Spektrum von Einsatzlagen, bis hin zu terroristischen Szenarien“, sagt der Einsatzleiter und stellvertretende Polizeipräsident Carsten Höfler. Zum Schutz des Spiels, der Mannschaft und der Gästefans wird die Polizei mit mehreren Tausend Beamtinnen und Beamten – ein mehrtägiger Großeinsatz.