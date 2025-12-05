Die Europa-League-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv aus Israel läuft unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Wie bereitet sich die Polizei vor?

Die Europa-League-Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) ist alles andere als ein normaler Fußballabend. Die Polizei bereitet sich intensiv auf den Tag vor, „auf ein breites Spektrum von Einsatzlagen, bis hin zu terroristischen Szenarien“, sagt der Einsatzleiter und stellvertretende Polizeipräsident Carsten Höfler. Zum Schutz des Spiels, der Mannschaft und der Gästefans wird die Polizei mit mehreren Tausend Beamtinnen und Beamten – ein mehrtägiger Großeinsatz.

Es liegen keine konkreten Erkenntnisse vor, dass das Spiel, die Mannschaften oder generell die Stadt Stuttgart besonders gefährdet sei, so die Einschätzung des Landeskriminalamtes. Doch die Polizei weist darauf hin, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sagt, dass Antisemitismus und Israelfeindlichkeit verbindende Elemente zwischen Islamisten, Links- und Rechtsextremisten sowie Anhängern extremistischer palästinensischer Organisationen seien.

Einsatzkräfte auch aus anderen Bundesländern in Stuttgart

Zudem beobachte der Verfassungsschutz „seit Längerem den erklärten Willen von Islamisten, Anschläge im Westen zu verüben“ – und dann läuft die Begegnung auch noch in der Vorweihnachtszeit, die weltpolitische Lage mit dem noch nicht befriedeten Nahost-Konflikt ist ein weiterer Faktor. Das Spiel sei damit ein sogenanntes weiches Anschlagsziel. All das zusammen veranlasst, dass die Polizei dem Tag „die maximale Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden“ widmet. Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern kommen zur Unterstützung.

Vor dem Anpfiff müssen die Besucherinnen und Besucher des Stadions am Donnerstag mit längeren Wartezeiten rechnen. Denn erstmals werde man am Einlass mit Metalldetektoren kontrollieren. Das Stadion werde schon am Tag zuvor auf gefährliche Stoffe abgesucht. Auf Nachfrage erläuterte ein Polizeisprecher, dass man chemisch-biologische, radiologische und nukleare Stoffe erkennen kann. „Wir wollen allen Fans ein sicheres und friedliches Fußballspiel ermöglichen. Dafür sind wir mit allen Fähigkeiten präsent“, so Höfler. Vergleichbar sei das mit den Sicherheitsvorkehrungen für die Europameisterschaft im Sommer 2024 an Spieltagen in Stuttgart. Die Polizei kündigt auch an, dass es für Besucherinnen und Besucher in der Innenstadt sowie für Anwohner zu gewissen Einschränkungen kommen kann. Der Anpfiff ist um 18.45 Uhr, die Anreise zum Stadion läuft also mitten im Berufsverkehr.

Verstärktes Polizeiaufgebot mit Unterstützung von außerhalb

„Antisemitismus hat in Stuttgart keinen Raum - zu keinem Zeitpunkt und an keinem Ort. Der Schutz jüdischen Lebens hat für uns höchste Priorität. Ohne Ausnahme und ohne Relativierung“, betonte der Polizeiführer Carsten Höfler bei einem Gespräch am Freitag im Polizeipräsidium. Dort empfingen der Polizeipräsident Markus Eisenbraun und sein Vize Carsten Höfler Vertreter der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg (IRGW), des Innenministeriums, des VfB Stuttgart und den Beauftragten gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben, Michael Blume, um über die Lage und den Einsatz zu informieren.

Beim Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv kam es 2024 zu Ausschreitungen. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Die Polizei wird verstärkt in der Innenstadt präsent sein, natürlich auch rund ums Stadion, um die aus Tel Aviv anreisenden Fans zu schützen. Über der Stadt und dem Stadion werde der Luftraum gesperrt. Das werde die Polizei mit Hubschraubern überwachen. Geschützt wird auch die Mannschaft, die am Flughafen in Empfang genommen wird. Und nicht zuletzt ist die Polizei auch für den Schutz einer pro-pälestinensischen Demo am Mittwochabend im Einsatz. „Friedlicher Protest ist nicht nur erlaubt – er ist gelebte Demokratie und das schützen wir. Doch jeder Versuch, Hass oder Gewalt hineinzutragen, wird auf Grenzen treffen, die wir gewährleisten“, betonte Höfler. Der Einsatz erstreckt sich aufgrund der An- und Abreise der Fans von Maccabi Tel Aviv ohnehin auch auf den Tag vor und nach der Partie in der MHP-Arena.

Im November 2024 war es im niederländischen Amsterdam zu Ausschreitungen gekommen. Dort wurden die Fans aus Tel Aviv von pro-palästinensischen Aggressoren durch die Stadt gejagt. In England spielte Maccabi Tel Aviv vor einem Monat in Birmingham. Letztlich verzichtete der Gastverein auf sein Kartenkontingent für das Spiel gegen Aston Villa. Dass die Fans von Maccabi Tel Aviv auch ohne ein feindseliges Gegenüber schwierig sein können, zeigten sie erst vor Kurzem in ihrer Heimat. Weil sie mit der Leistung ihrer Mannschaft unzufrieden waren, zogen sie zum Haus des Trainers und machten dort Randale. Der Trainer trat danach zurück.

Das Spiel

Termin

Der VfB Stuttgart empfängt Maccabi Tel Aviv am Donnerstag, 11. Dezember in der MHP-Arena. Anpfiff des Europa-League-Spiels ist um 18.45 Uhr.

Einsatz

Aufgrund der weltpolitischen Lage und des Nahost-Konflikts ist die Polizei auf alle möglichen Szenarien – selbst auf Terroranschläge – vorbereitet.