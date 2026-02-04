VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth trifft auf seinen Ex-Club Kiel und warnt vor dem klassentieferen Gegner. Die Norddeutschen bezwangen zuletzt zwei Bundesligisten im Pokal.
04.02.2026 - 10:10 Uhr
VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth arbeitete in der Vergangenheit für Holstein Kiel und warnte seine klassenhöheren Stuttgarter vor der Viertelfinal-Partie im DFB-Pokal eindringlich. „Alle wissen bei uns, welche eigene Dynamik in so einem Play-off-Wettbewerb aufkommen kann. Kiel wird ganz sicher nicht beiseitetreten, sondern uns alles entgegensetzen, was sie im Tank haben“, sagte der 46-Jährige den „Kieler Nachrichten“.