Wer wird am Mittwochabend für den VfB Stuttgart im Pokalspiel beim VfL Bochum auflaufen? Auf zwei Positionen hat sich der Trainer Sebastian Hoeneß schon festgelegt.

Dirk Preiß 02.12.2025 - 11:09 Uhr

Eigentlich war in Hamburg eine Pause für Deniz Undav eingeplant gewesen. Am Sonntag saß der Stürmer im Auswärtsspiel beim HSV zunächst auf der Bank – spielte am Ende aber doch länger als geplant. Nachgeholt wird die Regeneration am Mittwochabend aber nicht. „Deniz wird spielen“, sagte Sebastian Hoeneß am Dienstagvormittag mit Blick auf das Achtelfinale im DFB-Pokal des VfB Stuttgart beim VfL Bochum. Anpfiff im Ruhrstadion am Mittwochabend ist um 18 Uhr.