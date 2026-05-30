Vor rund einer Woche haben die U-19-Junioren den DFB-Pokal gewonnen. Nun hat sich ein weiteres Team des VfB Stuttgart diesen Titel gesichert.

Es sah schon alles danach aus, als ob in der regulären Spielzeit keine Entscheidung mehr fallen würde. Dann aber fiel Anna Schmidt ein zu kurz abgewehrter Ball vor die Füße – und die Fußballerin des VfB Stuttgart überlegte nicht lange. Anna Schmidt zog ab, dann wackelte das Netz. Und weil kurz nach diesem Treffer in der Nachspielzeit Schluss war, hat das Tor ab sofort historische Bedeutung. Denn es machte die U-17-Juniorinnen des VfB Stuttgart zum DFB-Pokalsieger.

Finalgegner in Köln war am Samstagmittag das Nachwuchsteam des Bundesliga-Absteigers FC Carl Zeiss Jena, das sich im Halbfinale gegen RB Leipzig durchgesetzt hatte. Die Talente des VfB, zu ihnen gehört unter anderem Amelie Hinkel, die Tochter von Ex-Nationalspieler Andreas Hinkel, waren durch ein 2:0 bei Bayer Leverkusen in das Endspiel eingezogen. Und hatten schon damit eine beeindruckende Reise gekrönt.

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Denn der Bundesliga-Nachwuchs aus Leverkusen war nicht das erste namhafte Team, gegen das sich der VfB durchgesetzt hatte. Im Viertelfinale war es die TSG Hoffenheim, im Achtelfinale Eintracht Frankfurt. Beide Clubs spielen mit ihrer Frauenmannschaft seit Jahren in der Bundesliga. Die Frauen des VfB haben erst in dieser Saison den Aufstieg in die oberste Liga klargemacht.

Die B-Juniorinnen des VfB haben die Saison in der Oberliga gespielt und sind vorzeitig Meister geworden, spielen in der kommenden Spielzeit also in der Regionalliga. Der DFB-Pokal ist der dritte Titel, da die Mannschaft auf den WFV-Pokal gewonnen hat. So wie die zweite Frauen-Mannschaft, die zudem in der Verbandsliga die Meisterschaft geholt hat.