„Von Anfang an bereit“ – wie der VfB das Viertelfinale perfekt gemacht hat

Zum dritten Mal in Folge steht der VfB Stuttgart im Viertelfinale des DFB-Pokals. Beim 3:0 beim SSV Jahn Regensburg ließ das Team nichts anbrennen. Was war der Schlüssel?

David Scheu 03.12.2024 - 20:48 Uhr

Am Ende standen sie dann fast wieder alle auf dem Platz des Jahnstadions in Regensburg, die Stammkräfte des VfB Stuttgart – und machten mit allen anderen nach dem Abpfiff der Viertelfinalpartie des DFB-Pokals einen ziemlich zufriedenen Eindruck. Trotz zahlreichen Wechseln in der Startformation hatte der Vizemeister der vergangenen Bundesligasaison die Pflichtaufgabe beim Zweitliga-Schlusslicht souverän gelöst. 3:0 siegten die Stuttgarter – und dürfen im neuen Jahr weiter vom ersten Pokaltriumph seit 1997 träumen.