Die heiße Phase beginnt! Unser MeinVfB-Team stimmt am Donnerstag, 18 Uhr, alle Fans auf das Finale ein. Per Livestream aus Berlin – und mit einem, der weiß, wie man den Pott holt.

Dirk Preiß 21.05.2025 - 10:00 Uhr

Die Mannschaft kommt am Donnerstag in Berlin an, auch einige Funktionäre des VfB Stuttgart landen dann ebenfalls schon in der Hauptstadt – zahlreiche Fans sind sowieso schon da. Das Finalfieber steigt, das Endspiel naht: Am Samstag (20 Uhr) spielt der VfB Stuttgart erstmals seit 2013 wieder im Olympiastadion um den DFB-Pokal.