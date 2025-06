Am 24. Mai gewann der VfB Stuttgart im Olympiastadion in Berlin durch einen 4:2-Sieg gegen Arminia Bielefeld den DFB-Pokal . Zu diesem Spiel wurden auch im Rems-Murr-Kreis Public Viewings organisiert. Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) erwartet am 22. Juni ein Highlight auf dem Marktplatz. Der VfB kommt zu Besuch in die Stadt mit über 40 000 Einwohnern – und zwar mit der Trophäe im Gepäck.

Der DFB-Pokal kommt auch nach Schorndorf

Im Rahmen der „VfB im Ländle Sommertour 2025“ von Mitte Juni bis Ende Juli wird die Stadt im Rems-Murr-Kreis nach der internationalen Bodenseewoche in Konstanz der zweite von sechs Stopps sein. Es folgen das Marktplatzfest in Ludwigsburg, das Stadtfest in Calw, das Stadtfest in Albstadt und der Marktplatz in Heilbronn. Der Pokalsieger kündigt „weiß-rote Erlebnisse für kleine und große VfB-Fans, zahlreiche Mitmachaktionen, Gewinnspiele und sportliche Aktivitäten“ an.

Der VfB Stuttgart wurde als Pokalsieger 2025 eingraviert. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Besucherinnen und Besucher können den DFB-Pokal bestaunen, den die Stuttgarter zum vierten Mal in ihrer Vereinsgeschichte gewannen – nach 1954, 1958 und 1997. Die Trophäe in Zahlen: Der Pokal misst 52 Zentimeter, wiegt 6,25 Kilogramm und hat ein Fassungsvermögen von acht Litern. Vereinsoffizielle, Vereinslegenden und auch Maskottchen Fritzle werden vor Ort sein. An einzelnen Tour-Stopps öffnet auch der Mannschaftsbus des Profiteams seine Türen für einen exklusiven Einblick.

Der Vorstand für Marketing und Vertrieb, Rouven Kasper, hält fest, dass der VfB zwar in Stuttgart tief verwurzelt, aber zugleich auch der Club ist, „der ganz Baden-Württemberg enorm bewegt und prägt“. Über 60 Prozent der Mitglieder und Fans leben nicht direkt im Großraum Stuttgart. Für die Heim- und Auswärtsspiele nehmen sie Woche für Woche teils weite Wege auf sich. Dies wird am Sonntag, 22. Juni, für viele in dieser Form dann nicht nötig sein.

Allein in Fellbach listet der Verein für Bewegungsspiele auf seiner Website in einer Übersicht über zehn offizielle Fanclubs. Dieser Stand scheint allerdings noch aus dem Januar 2017 zu stammen. Man möchte damit also auch Danke sagen für die starke Unterstützung der Fans, die den Verein über die gesamte Saison hinweg getragen haben.

Präsident Dietmar Allgaier freut sich „auf alle, die dabei sein wollen – unabhängig davon, ob jemand bereits VfB-Mitglied ist oder dies werden möchte“. Sämtliche Angebote und Aktivitäten sind kostenfrei.