10 Uhr am Mittwoch – unser Live-Countdown zum Kracher in der Königsklasse

Jetzt geht es um Alles! Will der VfB Stuttgart in der Champions League weiterkommen, braucht er einen Punkt gegen Paris Saint-Germain. Wir stimmen euch auf die Partie mit unserem MeinVfB-Livestream ein. Seid dabei!

Dirk Preiß 28.01.2025 - 14:30 Uhr

Das wird nichts für schwache Nerven! Der VfB Stuttgart kämpft am Mittwochabend (21 Uhr) ums Weiterkommen in der Champions League. Ein Unentschieden reicht zwar, um den Einzug in die Zwischenrunde klarzumachen, der Gegner ist aber ein Hochkaräter. Zu Gast in der Stuttgarter MHP-Arena ist die Mannschaft von Paris Saint-Germain.