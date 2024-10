Dritter Spieltag in der Königsklasse – der VfB Stuttgart muss bei Juventus Turin antreten. Wir stimmen euch wieder immer ab 11 Uhr auf die Partie beim italienischen Rekordmeister im Live-Video ein.

Der VfB Stuttgart wartet nach dem 1:3 bei Real Madrid und dem 1:1 gegen Sparta Prag noch auf den ersten Sieg dieser Saison in der Champions League. Gelingt er am Dienstagabend bei Juventus Turin?

Das wäre durchaus eine Überraschung – zum einen, weil der VfB auf den italienischen Rekordmeister und einen der Dauergäste in der Königsklasse trifft. Zum anderen, weil die Stuttgarter auch erst einmal die Enttäuschung vom 0:4 beim FC Bayern abschütteln müssen. Das wird nicht einfach, unmöglich ist es aber nicht. Oder?

Über diese und andere Fragen diskutieren wir am Dienstagvormittag in unserem mittlerweile dritten Live-Countdown zur Champions League. Los geht es wie zuletzt um 11 Uhr. Diesmal im Video und am Mikrofon: Dirk Preiß und Felix Mahler.

