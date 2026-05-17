Der VfB Stuttgart spielt in der kommenden Saison wieder in der Champions League. Das haben die Spieler und der Club in den sozialen Medien gefeiert.

Den Sieg im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt hat der VfB Stuttgart am Samstag noch verspielt – die Freude war dennoch riesengroß. Denn die Stuttgarter haben zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren den Einzug die Champions League klargemacht. Entsprechend haben die Profis des VfB den Erfolg gefeiert. Noch auf dem Platz in Frankfurt – und in den sozialen Medien.

In eine kleine originelle Idee war noch auf dem Rasen Jamie Leweling eingebunden. Dem Außenbahnspieler wurde ein Telefon gereicht, auf dem Display zu sehen: das Logo der Champions League. Leweling nahm den „Anruf“ der Königsklasse an und sagte ins Telefon: „Ja, wir kommen. So in zwei Monaten.“

Deniz Undav, am Samstag Kapitän des VfB, postete auf Instagram ein paar zufriedene Worte – und nahm schon das nächste Ziel ins Visier: das Finale im DFB-Pokal am kommenden Samstag gegen den FC Bayern. „Stuttgart International, we’re coming! Nächste Woche geben wir nochmal alles für den perfekten Saisonabschluss.“

„Hat jemand Champions League gesagt?“, fragte indes Chema Andres auf Instagram. Der Spanier hatte den VfB am Samstag in Frankfurt per Kopf in Führung gebracht. Es war sein drittes Saisontor.

Chris Führich beließ es bei seinem Post bei den zwei entscheidenden Wörtern: „Champions Leage“.

Nikolas Nartey postete ein Bild seines Torjubels – er hatte in Frankfurt das 2:0 für den VfB kurz vor der Pause erzielt. Zudem wies auch er darauf hin, dass die Stuttgarter am letzten Spieltag der Bundesligasaison, die erneute Teilnahme an der Königsklasse „gesichert“ haben.

Nahezu alle Spieler, die in den sozialen Medien aktiv sind, hatten zudem einen Post des VfB Stuttgart in ihren Accounts. Die Bildmonatge zeigt die MHP-Arena – und über ihr das Sterne-Logo der Champions League.

In einem anderen Post des Clubs heißt es: „War kein Traum! Wir spielen Champions League.“ Jamie Leweling übte sich am Ende dann übrigens noch in Bescheidenheit. „Dieses Jahr keine Ansage“, postete er. Zur Erinnerung: Nach dem Pokalsieg 2025 hatte er auf dem Schlossplatz ins Mikrofon gerufen, der VfB könne den Europapokal gewinnen.

In der Europa League war für die Stuttgarter dann aber im Achtelfinale Schluss. Nun hält sich Leweling zurück – zum Leidwesen eines Ex-VfB-Spielers. „Hau mal einen raus wieder bitte“, antwortete Nick Woltemade auf Lewelings Post.