Der Tross des VfB ist auf dem Weg nach Belgrad, wo er an diesem Mittwoch in der Champions League auf den serbischen Meister Roter Stern trifft. Wir haben die Bilder vom Abflug in Echterdingen.

hh 26.11.2024 - 11:23 Uhr

Der VfB hat sich vom Flughafen in Echterdingen aus auf den Weg in Richtung Belgrad gemacht. Dort wird am Mittwoch um 18.45 Uhr bei Roter Stern Belgrad das fünfte von insgesamt acht Ligaspielen in der Ligaphase der Champions League angepfiffen. Zuvor steht an diesem Dienstag aber noch ein Abschlusstraining um 17.30 Uhr im Stadion Rajko Mitic an.