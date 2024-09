Die Königsklasse kommt zurück nach Stuttgart. 14 Jahre nach dem bislang letzten Champions-League-Spiel, wenn der VfB Stuttgart an diesem Dienstag um 18.45 Uhr den amtierenden tschechischen Meister Sparta Prag in der MHP-Arena empfängt. Das Spiel beschäftigt schon am Vortag. Die wichtigsten Daten und Fakten im Überblick.

Welche Termine stehen am Montag an?

Lesen Sie auch

Beide Teams absolvieren wie üblich am Tag vor dem Spiel eine Trainingseinheit, die in den ersten 15 Minuten für die Medien öffentlich ist – nicht jedoch für die Allgemeinheit. Hierbei hat der Gastverein bei der Terminwahl das Vorrecht, den er in Abstimmung mit der Uefa klärt. Sparta Prag wird am Montag um 16.45 Uhr seine Pressekonferenz absolvieren und anschließend um 17.30 Uhr in der MHP-Arena trainieren. Der VfB hingegen absolviert sein Programm schon zuvor: Um 10.30 Uhr findet das Training im Robert-Schlienz-Stadion statt, um 13 Uhr die Pressekonferenz mit Cheftrainer Sebastian Hoeneß und einem Spieler.

Wie ist die Ticket-Situation?

Die Partie ist – wie alle Heimspiele des VfB in der Königsklasse – ausverkauft. Sparta Prag hat das gesamte Gästekontingent abgerufen, das in der Champions League fünf Prozent der Gesamtkapazität beträgt und damit rund 3000 Personen umfasst. Die Anfahrtszeit von der tschechischen Hauptstadt beträgt mit Auto oder Bus rund fünf Stunden und 500 Kilometer, mit dem Zug acht Stunden. Die übrigen der 60 000 Zuschauer werden es mit dem VfB halten.

Vereinzelt waren in den vergangenen Tagen auf der Zweitmarkt-Plattform des VfB Tickets eingestellt. Hierzu haben Dauerkarten-Inhaber die Möglichkeit, die alle vier Heimspiele gebucht haben und nun verhindert sind. Zugriff haben nur Mitglieder, es gibt ein Ticket pro Mitglied. Die Preise reichen – sofern Karten eingestellt werden – von 19 Euro (Stehplatz) über 55 Euro (günstigster Sitzplatz) bis hin zu 125 Euro (teuerster Sitzplatz).

Wann und wo spielt die U19 gegen Prag?

Am Dienstag in der Youth League. Anpfiff gegen den Prager Nachwuchs ist um 12.30 Uhr im Gazi-Stadion auf der Waldau. Hier gibt es noch Tickets zu kaufen (5 Euro Stehplatz, zehn Euro Sitzplatz). Die Tore öffnen eine Stunde vor Spielbeginn. Abends dann um 18.45 (live auf DAZN) will dann der VfB gegen Sparta Prag seine ersten Punkte der laufenden Saison in der Königsklasse holen. Das Stadion öffnet wie in der Bundesliga zwei Stunden vor Spielbeginn, also um 16.45 Uhr. Eine frühzeitige Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist zu empfehlen, da Feierabendverkehr herrscht und nur eingeschränkte Parkplätze aufgrund des Cannstatter Volksfestes zur Verfügung stehen.