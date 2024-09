Der VfB will in Europa keine Eintagsfliege sein

Was bleibt zurück vom Auftritt des VfB Stuttgart bei Real Madrid? Die Gewissheit, dass auch das neu formierte Team mit den Besten mithalten kann. Und ein wohliges Europapokal-Gefühl, das nicht so schnell enden soll.

Gregor Preiß 18.09.2024 - 15:06 Uhr

Es war schon weit nach Mitternacht, als Sebastian Hoeneß beim Bankett im festlichen Ambiente des Hotels Eurostar Suites Mirasierra noch einmal einen ausdrücklichen Dank formulierte. Den Dank an die Mannschaft. „Ihr habt uns alle einen unvergesslichen Abend beschert“, sagte der Trainer des VfB Stuttgart unter dem Applaus der geladenen Gäste. Ein unvergesslicher Champions-League-Abend, der nur deshalb nicht in einer magischen Nacht endete, weil Real Madrid eben Real-Madrid-Dinge tat. Also eben so das Nötigste – und die Gäste mit zwei späten Treffern von Antonio Rüdiger (83.) und Endrick (90.) zum 3:1-Sieg doch noch auf die Verliererstraße brachte.