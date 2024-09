Bald hat das Warten ein Ende! Am Dienstagabend tritt der VfB Stuttgart in der Champions League bei Real Madrid an. Unser MeinVfB-Team stimmt euch jetzt live im Video auf den Kracher ein. Seid dabei!

Dirk Preiß 17.09.2024 - 10:49 Uhr

Jetzt wird der Traum also tatsächlich real. Der VfB Stuttgart tritt an diesem Dienstagabend in Madrid gegen die Königlichen in der Champions League an. Was muss man dazu wissen? Wie ist die Stimmung vor Ort in Spanien? Welche Anekdoten haben unsere Redakteure zum VfB in der Königsklasse parat? Was treiben die Kollegen in Madrid?