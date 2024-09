Mindestens achtmal tritt der VfB Stuttgart in der Champions League an – erstmals an diesem Dienstag bei Real Madrid. An jedem Spieltag machen wir am Vormittag Lust auf den Kick. Mit unserem Live-Video-Countdown zur Königsklasse. Seid dabei!

Dirk Preiß 16.09.2024 - 06:00 Uhr

Stuttgart ist bereit. Nach langen Jahren hat das Warten ein Ende, der VfB ist wieder international vertreten. Nicht in irgendeinem, Wettbewerb – sondern in der Champions League. Und die Fans machen sich in diesen Tagen in Scharen auf nach Madrid, haben ihren Platz in der Stammkneipe reserviert oder das Wohnzimmer geschmückt.