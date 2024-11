VfB in der Champions League

Fans des VfB Stuttgart werden bei der Anreise nach Belgrad zum Spiel bei Roter Stern erst kontrolliert, dann schikaniert und teils erniedrigt. Eine klare Grenzüberschreitung der Behörden, die dringend sanktioniert werden muss, findet unser Redakteur Philipp Maisel.

Philipp Maisel 28.11.2024 - 15:51 Uhr

Das Verhältnis zwischen organisierten Fußballfans und staatlichen Behörden ist generell kein unbelastetes. Gerade die bedingungslosen Unterstützer ihrer Vereine beklagen immer wieder Repression gegen ihresgleichen, wenn aus ihrer Sicht zu harte, unverhältnismäßige Maßnahmen angewendet werden. Viele sagen: Das ist das täglich Brot der Fußballreisenden. Doch was den VfB-Anhängern am Mittwoch an der serbischen Grenze widerfuhr, hatte eine andere Qualität.