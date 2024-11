Nach dem 1:5-Debakel in Belgrad hat sich die Ausgangsposition auf das Weiterkommen des VfB Stuttgart in der Champions League deutlich verschlechtert. Ein Blick auf die Tabellenkonstellation samt Ausblick auf die letzten drei Spiele.

Gregor Preiß 28.11.2024 - 11:14 Uhr

Vier Punkte aus fünf Spielen: In der Fußball-Bundesliga ist das die Bilanz eines Abstiegskandidaten. Und auch in der frisch reformierten Champions League bedeutet dies: Versetzung gefährdet. Mit vier Punkten nach fünf von acht absolvierten Partien steht der VfB Stuttgart nach dem jüngsten 1:5-Debakel bei Roter Stern Belgrad unter dem Strich der besten 24 Teams, die ab Februar die K.-o.-Phase ausspielen werden. Nur Platz 27, zwei Punkte hinter Platz 24, der momentan von Titelverteidiger Real Madrid belegt wird. „Wir haben es versäumt, uns in eine viel bessere Position zu bringen. Jetzt haben wir uns in eine Situation gebracht, in der du natürlich punkten musst“, analysierte Trainer Sebastian Hoeneß nach dem Spiel in Belgrad.