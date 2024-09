Seit 1997 gehen Fans des Stuttgarter Bundesligisten mit „VfB away“ auf Reise. Zum Auswärtsspiel bei Real Madrid wurden allein vier Flugzeuge gechartert. Doch wer verbirgt sich hinter dem inoffiziellen Reisebüro für VfB-Fans?

Gregor Preiß 12.09.2024 - 16:30 Uhr

Alles begann mit einer Auswärtsfahrt ins Wedaustadion. Ein Bundesliga-Spiel beim MSV Duisburg mit 40 Fans im Jahr 1997. Lange her. Doch seither ist „VfB away“ für viele Anhänger des Clubs aus Cannstatt eine feste Konstante. Vor allem für jene, die es gerne in die Ferne zieht. Seit jenem Spiel im Jahr 1997 bietet das inoffizielle Reisebüro für VfB-Fans zu jedem Auswärtsspiel Busreisen an – von Reutlingen bis Riga. Und hat mit Real Madrid in diesen Tagen eine echte Herkulesaufgabe zu bewältigen.