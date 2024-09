Am Samstag hatte Fabian Rieder in Mönchengladbach großen Anteil am ersten Bundesliga-Saisonsieg des VfB Stuttgart. Nun geht es in der Königsklasse zu Real Madrid – wobei der Schweizer einen großen Vorteil hat.

Dirk Preiß 16.09.2024 - 14:00 Uhr

Weil das Team des VfB Stuttgart auch in dieser Saison von Kamerateams für regelmäßige Reihen einer Doku-Serie begleitet wird, muss man nicht auf die einst so bedeutsamen Jahresrückblicke warten. Man kann also sicher sein: Diese Szene wird noch das ein oder andere Mal zu sehen sein. Weil selbst derjenige, der an ihr als Hauptdarsteller beteiligt war, sagte: „So eine Aktion habe ich noch nie erlebt.“