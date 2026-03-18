Abflug nach Porto – der VfB macht sich auf zum Rückspiel

Am Donnerstag will der VfB Stuttgart die Hinspiel-Niederlage wettmachen und ins Viertelfinale der Europa League einziehen. Das Team ist auf dem Weg. Wir haben die Bilder von Abflug.

Dirk Preiß 18.03.2026 - 10:50 Uhr

Endet die Reise in der Europa League – oder darf der VfB Stuttgart weiter von einem internationalen Titel träumen? Das entscheidet sich am Donnerstagabend (21 Uhr) im Estadio do Dragao. Der VfB muss dort das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Porto gewinnen, um zumindest eine Verlängerung zu erreichen. Das Hinspiel endete in Stuttgart 1:2.