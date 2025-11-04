Zweites Heimspiel in der Europa League. Der VfB empfängt am Donnerstag Feyenoord Rotterdam. Wir stimmen euch am Mittwochabend auf den Kick ein. Live im Stream – seid dabei!

Drei Spieltage sind vorüber in der Europa League – nun steht die vierte Runde an, und der VfB Stuttgart geht nicht ohne Druck in die Partie gegen Feyenoord Rotterdam am Donnerstagabend (21 Uhr/RTL). Nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen in Basel und Istanbul braucht das Team von Trainer Sebastian Hoeneß dringend Punkte.

Der Tabellenführer der niederländischen Eredivisie wird die Zähler aber nicht freiwillig abgeben, weshalb sich ein spannendes und intensives Spiel anbahnt. Schafft der VfB den erhofften Sieg? Rotiert Hoeneß wieder im großen Stil? Welche Verbindungen gibt es zwischen den beiden Clubs?

Unter anderem diese Fragen diskutieren wir am Mittwochabend ab 19 Uhr in unserem MeinVfB-Countdown – live im Stream auf unserem Youtube-Kanal. Zudem schalten wir live nach Bad Cannstatt, wo unsere Reporter die wichtigsten News des Tages bereithalten.

Also: Seid live dabei! Wir freuen uns auf euch!