Zweites Heimspiel in der Europa League. Der VfB empfängt am Donnerstag Feyenoord Rotterdam. Wir stimmen euch am Mittwochabend auf den Kick ein. Live im Stream – seid dabei!
04.11.2025 - 17:49 Uhr
Drei Spieltage sind vorüber in der Europa League – nun steht die vierte Runde an, und der VfB Stuttgart geht nicht ohne Druck in die Partie gegen Feyenoord Rotterdam am Donnerstagabend (21 Uhr/RTL). Nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen in Basel und Istanbul braucht das Team von Trainer Sebastian Hoeneß dringend Punkte.