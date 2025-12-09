Der VfB Stuttgart kann einen wichtigen Schritt in der Europa League gehen. Wir sprechen am MIttwoch über alles, was wichtig ist für die Partie gegen Maccabi Tel Aviv. Seid live dabei.
09.12.2025 - 17:29 Uhr
Neun Punkte hat der VfB Stuttgart in dieser Saison der Europa League bereits gesammelt. Bedeutet: Mit einem Sieg am Donnerstag (18.45 Uhr) über Maccabi Tel Aviv könnte das Team des Trainers Sebastian Hoeneß das Weiterkommen schon so gut wie perfekt machen. Auch die Chancen auf eine Top-Acht-Platzierung wären weiter intakt.