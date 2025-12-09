Der VfB Stuttgart kann einen wichtigen Schritt in der Europa League gehen. Wir sprechen am MIttwoch über alles, was wichtig ist für die Partie gegen Maccabi Tel Aviv. Seid live dabei.

Neun Punkte hat der VfB Stuttgart in dieser Saison der Europa League bereits gesammelt. Bedeutet: Mit einem Sieg am Donnerstag (18.45 Uhr) über Maccabi Tel Aviv könnte das Team des Trainers Sebastian Hoeneß das Weiterkommen schon so gut wie perfekt machen. Auch die Chancen auf eine Top-Acht-Platzierung wären weiter intakt.

Wie stehen die Chancen gegen das Team aus Israel? Wie hat der VfB die 0:5-Klatsche gegen den FC Bayern verarbeitet? Wie reagiert Hoeneß wohl auf die Personalprobleme in der Abwehr? Und: Wie sehr verändern die Sicherheitsvorkehrungen das Stadionerlebnis? All diese Fragen diskutieren wir am Mittwochabend in unserem MeinVfB-Countdown – wie immer live im Stream.

Los geht’s auf dem MeinVfB-Youtube-Kanal diesmal um 18.30 Uhr mit unseren Reportern Dirk Preiß und David Scheu. Philipp Maisel schalten wir in Bad Cannstatt an der MHP-Arena für weitere Einschätzungen zu.

Bereits ab Mittwochvormittag informieren wir über alle relevanten Themen zur Partie gegen Maccabi Tel Aviv in unserem Live-Blog.