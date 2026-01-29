Für den VfB Stuttgart steht der letzte Spieltag der Europa League an. Das gilt auch für den Gegner aus Bern, dessen Trainer Gerardo Seoane von dem Bundesligisten viel hält.
29.01.2026 - 11:52 Uhr
Für den VfB Stuttgart geht es an diesem Donnerstag (21 Uhr/NITRO/Liveticker) um den direkten Einzug ins Achtelfinale der Europa League. Der Gegner aus Bern kämpft dagegen um einen Platz in den Play-offs. Beim Gegner steht ein für den VfB durchaus bekanntes Gesicht an der Seitenlinie. Young-Boys-Coach Gerardo Seoane bestritt als Trainer in der Bundesliga mit Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach insgesamt sieben Duelle gegen den VfB (vier Siege, drei Niederlagen). Im achten Aufeinandertreffen erwartet der Schweizer ein extrem intensives Spiel.