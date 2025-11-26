Der VfB Stuttgart ist ohne Dan-Axel Zagadou zum Europa-League-Spiel zu den Go Ahead Eagles gereist. Der Grund ist ein bitterer.
26.11.2025 - 19:23 Uhr
Der VfB Stuttgart hatte keinen reibungslosen Start in den Europapokal-Ausflug nach Deventer. Das Flugzeug konnte wegen des dichten Nebels nicht wie geplant am frühen Abend in Lelystad landen, der weiß-rote Tross musste nach Rotterdam ausweichen. Das brachte den Ablauf ein wenig durcheinander. Der viel größere Schaden entstand aber schon am Vormittag.